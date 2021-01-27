В пестречинских селах гастролируют творческие коллективы с татарскими спектаклями

В Пестречинском районе Татарстана всем уже полюбились ежегодные традиционные театральные недели. В прошлом году они состоялись в ноябре. С небывалым успехом выступил читинский театр «Мунча миче». Они поставили комедийный спектакль «Итэкле кияу» драматурга Амира Камалиева.

«Да, похвалы было много. Все писали, звонили, говорили, что получили огромное удовольствие от нашего выступления, — делится руководитель и режиссер театра Миннур Шамсутдинов. – Наш самодеятельный театр существует уже более 10 лет. Каждый год ставим новые премьеры. Стараемся выезжать в соседние села, деревни. Выбираем в основном комедии, юмор, чтобы людям было весело».

В нынешнем спектакле играют 5 человек, из них трое – семья Гайнутдиновых. Это Фердинанд Хусаинович и его сыновья Фаяз и Фанзиль.

«Мы все играем в театре еще со школы. Мне очень нравится. На сцене чувствую себя свободно. Я студент 1 курса Казанского энергетического колледжа. Играю только по выходным. Занятия не пропускаю. Слова повторяю с свободное время», — рассказал Фанзиль. Он исполняет роль Казбека.

Готовился коллектив тщательно. Сначала своими руками мастерили реквизит, потом искали костюмы. Параллельно учили свои тексты, репетировали. В последние недели перед премьерой собирались на репетиции дважды в день – утром и вечером.

«Мы довольны результатом своего выступления. Артисты вложились в полную силу, хорошо исполнили свои роли, — считает Миннур. – После премьеры в РДК мы поставили спектакль для своих односельчан, а 30 января поедем в Конский СДК. Возможно, посетим и другие села».

В Коне это будет уже второй спектакль за неделю. 22 января перед ними выступил местный фольклорно-народный ансамбль «Яшь йорэклэр». Это был их дебют в качестве артистов театра.

«Заниматься любительским театром мы начали совсем недавно. Со спектаклем выступили впервые. Выбрали произведение «Энилэр хэм бэбилэр» Туфана Миннуллина, — рассказывает директор Конского СДК и руководитель ансамбля Гульнара Блинова. – Репетировали очень часто. Собирались в 6 вечера, и штудировали все до поздней ночи. К тому же занимались декорациями. Искали мебель, гардероб, своими рукам делали окно с форточкой…Большой вклад в нашу работу внесли Зиганшина Рузалия, Ляйля Сайфутдинова, а Назия Багауова безупречно исполнила сразу две роли. В итоге зритель нас очень хорошо принял. Аплодировали стоя».

В планах у новоиспеченного театра развиваться в этом направлении дальше.

— Мы открыли у себя новый талант. Получаем удовольствие от того, что делаем. Хотим теперь изучать другие спектакли, радовать зрителей в новом амплуа, — заключает руководитель ансамбля и театра.

Люция Сиразеева

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