В Санкт-Петербурге состоялась встреча Рената Валиуллина с Андреем Шараповым

Сегодня, 14 января, Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин провел встречу заместителем председателя Санкт-Петербургского общества научных и культурных связей с Турцией Андреем Шараповым.

Андрей Всеволодович Шарапов занимается бизнесом в строительной сфере, имеет тридцатилетний опыт профессионального гостеприимства, долгие годы возглавлял отель «Амбассадор» с начала его проектирования, строительства и введения в эксплуатацию.

На встрече подвели итоги работы в 2020 году, обсудили планы на 2021 год. Отдельно затронули вопросы реставрации здания и создания музея исламской культуры в Санкт-Петербурге. Решением Администрации города Санкт-Петербурга под музей исламской культуры передан объект культурного наследия федерального значения Дом Брюллова А.П.

Это первый музей в России такого типа, в основу экспозиции которого лягут как богатейшие исламские коллекции, хранящиеся в городе на Неве, так и ряд интересных частных собраний. На равне с музеем будет работать научно-исследовательский центр, куда будут входить выдающиеся ученые-исламоведы.

В завершении встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и развитии совместных проектов по истории и культуре татарского народа.

tatspb.tatarstan.ru