11 января в офисе Полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан прошла встреча с руководителями татарских и татаро-башкирских общественных объединений Республики Казахстан. Во встрече приняли участие Заместитель директора Департамента внешних связей Президента Республики Татарстан Марат Биктимиров и Главный советник отдела по взаимодействию с общественно-политическими и некоммерческими организациями Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александр Маратканов, прибывшие с Миссией наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Медалями Исполкома Всемирного Конгресса татар «За заслуги перед татарским народом» были отмечены Председатель Татаро-башкирского этнокультурного объединения «Татулык» Гульсина Байкенова, Председатель Татарского этнокультурного объединения «Булгар» Фандаль Сахибгареев и Заслуженный деятель искусств Татарстана, Член Союза художников Республики Казахстан Асгат Диникеев.

Участники встречи также обсудили основные направления работы татарских общественных организаций Казахстана в 2021 году.

Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане