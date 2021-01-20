В Российской национальной библиотеке Санкт-Петербурга состоится вечер, посвященный памяти Габдуллы Тукая

22 января 2021 года в стенах Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга состоится вечер, посвященный 135-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая (1886-1913). Мероприятие приурочено Году родных языков и народного единства, который объявлен в Республике Татарстан в 2021 году.

Имя Тукая означает целую эпоху в духовном развитии татарского народа, в становлении его литературы, искусства, культуры в целом. Поэт навсегда останется жить в благодарной памяти народа.

Творчество Тукая давно перешагнуло национальные границы и стало явлением интернациональным. Его произведения переведены на многие языки и широко известны в нашей стране и за рубежом.

В программе:

16:00 — торжественное открытие выставки «Весной для вечности рожденный»

17:00 — показ фильма о Габдулле Тукае.

Приглашаем всех желающих в новое здание Российской национальной библиотеки. Адрес: Московский проспект, дом 165, корпус 2.