В США испытывают лекарство от рака, созданное на основе открытия профессора КФУ

В Соединенных Штатах испытывают препарат от рака, действующий на участок белка, который был открыт и запатентован казанским ученым. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила автор патента — заведующая кафедрой биохимии, биотехнологии и фармакологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Рамзия Киямова.

«Уже скоро на рынке могут появиться одобренные Food and Drug Administration (американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — прим. Т-и) терапевтические антитела XMT-1596, созданные на основе антител МХ35 для лечения рака яичника и легкого. К этим антителам пришиты молекулы, которые убивают опухолевую клетку. Некоторые из них показали достаточную эффективность и уже находятся на последних стадиях клинических испытаний», — рассказала Киямова.

В 2005 году профессор совместно с другими учеными распознала особый участок белка в опухолевых клетках и запатентовала его. Этот элемент относится к числу эпитопов — частей макромолекул антигенов, которые распознаются иммунной системой. Он и становится мишенью для противоопухолевых препаратов.

Именно на этот участок белка будут действовать терапевтические антитела. Препараты в виде инъекций смогут применяться при лечении рака яичника и рака легких.

tatar-inform.ru