В Ташкенте состоялась премьера фильма, снятого по произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой

12 января 2021 года в ташкентском Дворце творчества молодежи в рамках Недели кино состоялась премьера полнометражного художественного фильма «Сумбуль».

Эта лента — копродукция Татарстана и Узбекистана. Режиссер картины — Рашид Маликов, а с татарстанской стороны Рамиль Фазлиев, популярность которому принес фильм «Мулла».

Картина снята по произведению татарской писательницы Зифы Кадыровой «Сагынырсын — мин булмам». Сценарий к фильму написал актер Татарского государственного театра юного зрителя им.Габдуллы Кариева, народный артист Республики Татарстан Ильфат Камалиев. Главную героиню сыграла актриса Государственного Молодёжного театра Узбекистана Сабина Асанова, а две главные мужские роли — татарстанские актеры. Съёмки проходили как в Узбекистане (в Бухаре), так и в Мамадышском районе Татарстана.

В мероприятии приняли участие руководство НА «Узбеккино», Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, видные деятели киноискусства, актеры и режиссеры, активисты и члены Правления ТОКПЦ г.Ташкента, российские соотечественники, творческая интеллигенция, ведущие СМИ и др.

С приветственными словами и теплыми пожеланиями выступили начальник Центрального Аппарата НА «Узбеккино» Юлдашев Э.С. и председатель Правления Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкент Набиуллин Р.Х.

Свое видеообращение с приветствием к участникам мероприятия направила директор ГБУК Республики Татарстан «Татаркино».

В рамках мероприятия состоялся небольшой концерт от ТОКПЦ г.Ташкента на котором выступили заслуженная артистка Республики Татарстан и Республики Башкортостан Халдаровой Ф., заслуженный работник культуры Республики Татарстан Гиззатуллиной Р., популярный в Узбекистане певец Гайнанова Р., коллектив Татарского народного фольклорного ансамбля «Изгенур» под художественном управлении Бухаровой М., танцевальный ансамбль «Лэйсан».

Перед показом кинокартины зрителям был представлен творческий состав, принявший участие в съемках фильма с узбекской стороны. Режиссер фильма Малков Р., и главная героиня фильма Асанова С., которые рассказали о съемках фильма в Республике Татарстан и в древнем городе Бухара Республики Узбекистан.

Организатором мероприятия выступило Национальное Агентство «Узбеккино».

Напомним, что в начале декабря 2020 года фильм был представлен в Казани в рамках Дней узбекского кино в Татарстане.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан