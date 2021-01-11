В Ташкенте состоялась встреча выпускников российских (советских) ВУЗов

29 декабря 2020 года по инициативе представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан состоялась Встреча выпускников российских (советских) вузов, на которой были подведены итоги работы Республиканского общественного Объединения выпускников российских (советских) вузов Узбекистана.

В мероприятии приняли участие Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Вадим Митрофанов, руководитель представительства Росотрудничества в Республике Узбекистан Михаил Вождаев, председатель Республиканского общественного Объединения выпускников российских (советских) ВУЗов Узбекистана Сайёра Ходждаева, представители Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, представительства Республики Татарстан в Республике Узбекистан, члены Правления Республиканского Объединения выпускников российских (советских) ВУЗов в Узбекистане, председатели и активисты русского, татарского, башкирского и крымского-татарского национальных культурных центров, творческая и научная интеллигенция, СМИ.

Сайёра Ходжаева поблагодарила представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан за всестороннюю помощь и поддержку деятельности Объединения, рассказала об итогах работы за прошедший год и планах на 2021 год, поздравила участников с наступающим Новым годов, пожелав здоровья и творческих успехов.

С приветствиями к участникам вечера обратились Вадим Митрофанов и Михаил Вождаев, отметив важность проведения подобных встреч, благодаря которым у представителей общественности и СМИ есть возможность встретиться, пообщаться и обсудить итоги уходящего года.

В продолжение вечера были вручены памятные подарки, дипломы и грамоты.

Дипломами Россотрудничества награждены Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Государственного камерного оркестра народных инструментов «Согдиана» Фируза Абдурахимова и корреспондент международного информационного агентства «Россия Сегодня» и «Sputnik» Рамиз Бахтияров.

Грамотами Представительства Россотрудничества в Узбекистане награждены: исполнительный директор Республиканского общественного Объединения выпускников российских (советских) ВУЗов Узбекистана Махбула Мамадалиева, члены правления Республиканского общественного Объединения выпускников российских (советских) ВУЗов Узбекистана Рахимжон Султанов и Равшан Назаров, специальный корреспондент кореспондентского пункта Телеканала «Татарстан — Новый Век» в Республике Узбекистан Сарвиназ Каримова.

Михаил Вождаев поздравил активистов русского, татарского, башкирского и крымско-татарского культурных центров соотечественников и вручил благодарности за большой личный вклад в сохранение и развитие культурных и духовных связей, укрепление мира, дружбы и согласия народов России и Узбекистана.

Далее гости вечера смогли пообщаться и обменяться новогодними поздравлениями.

По завершении вечера присутствующие поблагодарили организаторов за прекрасный праздник и за предоставленную возможность профессионального неформального общения.

Мероприятие освещалось корпунктом ТНВ-Планета в Ташкенте.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан