В Татарстане стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

С 11 января для школьников общеобразовательных организаций Республики Татарстан стартует региональный этап всероссийской олимпиады по 24 предметам.

Состязания по каждому предмету пройдут во всех регионах Российской Федерации в одно и то же время по единым заданиям, где примут участие обучающиеся 9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов на муниципальном этапе, а также победители и призёры регионального этапа 2019-2020 учебного года.

Одновременно с региональным этапом пройдет заключительные этапы республиканских олимпиад. На данные состязания по 15 предметам приглашены школьники 4-11 классов Республики Татарстан.

В рамках данных мероприятий пройдут:

— Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе (17 февраля) в режиме онлайн;

— XXVII Поволжская научная экологическая конференция школьников им. А.М.Терентьева (23-26 февраля);

— олимпиада среди сельских муниципальных районов «Путь к олимпу» по четырем предметам: «Физика» (11-13 января), «Химия» (13-15 января), «Английский язык» (15-18 января), «Математика» (18-20 января).

Отметим, что организация проведения олимпиад пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Это обязательная термометрия, обработка рук антисептиком, зигзагообразная рассадка участников с соблюдением социальной дистанции.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников дают существенные льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации – право на зачисление без вступительных испытаний в любой профильный вуз.

Если победитель или призер всероссийской олимпиады школьников выбирает образовательную программу по непрофильному направлению, то по решению вуза ему засчитывается наивысший результат за единый государственный экзамен по соответствующему предмету. Данная льгота сохраняется в течение четырех лет.

Большинство победителей и призеров заключительного этапа входят в составы сборных Российской Федерации для участия в международных олимпиадах.

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