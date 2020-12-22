В центре Санкт-Петербурга появится Татарский культурный центр

В текущем году, Правительством Санкт-Петербурга выделено помещение в центре города (ул. Чайковского) для Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга. В свою очередь, Правительство Республика Татарстан окажет поддержку в осуществлении реставрационных и ремонтных работ данного помещения.

Санкт-Петербург с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — председатель национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он вместе с Постоянным представителем Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллиным и председателем Татарской национально-культурной автономии Раисом Яркаевым осмотрели помещение, обсудили вопросы предстоящего ремонта и примерный перечень работ. Также В.Г.Шайхразиев провёл совещание со строителями которые будут вести ремонтные работы помещения.

Предполагается, что ремонтные работы начнутся в скором времени. Данный центр станет хорошим подарком для всех татар Санкт-Петербурга от Правительства Санкт-Петербурга на Новый год.

Деятельность в Татарском культурном центре будет организована по разнообразным направлениям: образовательное, вокально-хоровое, хореографическое, музейно-этнографическое, библиотечное и др. Татарский культурный центр станет центром притяжения татар региона.

История Санкт-Петербурга и татарского народа связана с самого основания северной столицы. И на сегодняшний день татары представлены во всех сферах жизни города, работают 20 татарских национально-культурных организаций.

Постоянным представительством Республики Татарстан и общественными организациями региона проводится целый ряд важных мероприятий. Стали традиционными «Тукаевские чтения» и «Дни родного языка», «Джалиловские чтения», День памяти Атаулы Баязитова и Дни татарской культуры. Проект «Татарская гостиная» был создан в 2013 году и проходит ежемесячно в форме просветительских лекций, литературных конкурсов, встреч с деятелями культуры, творческих мастер-классов, с участием татарской общественности региона.

Открываются новые памятники, последний из которых на Левашовском мемориальном кладбище — памятный знак «Татарам – жертвам репрессий» в 2019 г. Организованы многочисленные выставки петербургских татарских художников в Санкт-Петербурге, Москве, Республике Татарстан. Проводятся декады татарской культуры в рамках фестивалей национальных культур, организованы концерты татарских фольклорных ансамблей.

С особым размахом проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню Республики Татарстан. Отметим, что Постоянным представительством Республики Татарстан только в этом году проведено более 70 мероприятий, приуроченных празднованию 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.