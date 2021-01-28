Василь Шайхразиев посетил Библиотеку башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича

Сегодня в рамках рабочей поездки в Челябинскую область заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Библиотеку № 15 башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича.

Библиотека башкирской и татарской литературы им. Ш. Бабича – одна из старейших в г. Челябинске. Она была организована в начале февраля 1906 года как мусульманская бесплатная библиотека-читальня. С 1979 года библиотека входит в состав Централизованной библиотечной системы города Челябинска.

Библиотека им. Ш. Бабича сегодня – это национальный культурно-досуговый центр города Челябинска и Челябинской области. В фонде библиотеки имеется 73168 книг, из них на татарском и башкирском языках – 40653 экз. Сотрудники библиотеки уделяют значительное внимание сохранению национальных традиций, развитию национальной культуры башкирских и татарских народов. Специфика библиотеки в том, что пользователь приходит не только за книгой, но за общением, за родным словом, родной песней, за своими истоками. В том ему помогает разнообразный фонд башкирской и татарской литературы, в котором широко представлены книги по истории, этнографии, культуре, религии, языку башкирского и татарского народов.

Библиотека им. Ш. Бабича проводит насыщенную, многоплановую работу по продвижению книги на родном языке. Читатели любят литературные вечера, встречи, презентации, народные праздники, конкурсы, проводимые в читальном зале библиотеки, например: «День Матери», «День пожилого человека», «День Победы», «Тукаевские чтения», «Бабичевские чтения». Особенностью этой работы является тесное сотрудничество с такими организациями как: ассамблея народов Челябинской области, областной татаро-башкирский культурный центр, Курултаи башкир города и области, народный ансамбль «Айгуль», Центр Народного Единства города Челябинска, Дом Дружбы народов Челябинской области.

При библиотеке создан для читателей досуговый клуб «Чишма» («Родник»). Постоянны в клубе выставки изделий народных умельцев, продуктов садоводства, цветоводства, национальной кухни.

Библиотека – инициатор и организатор региональных и межрегиональных научно-практических конференции: «Культурное и духовно-нравственное просвещение тюркских народов на Южном Урале», «Культура башкир и татар на южном Урале», «Семья в этно-конфессиональных традициях Урала».

Совместная деятельность библиотеки и литобъединения им. Акмуллы позволяет не только развивать современную национальную литературу Южного Урала, но и пропагандировать башкирскую и татарскую литературу. Имена Шайхзады Бабича, Габдуллы Тукая, Мажита Гафури, Галимжана Ибрагимова, Мустая Карима, Мусы Джалиля, не сходят со страниц литературных вечеров библиотеки. Их творчество – это родник для истинных ценителей родного слова.

В стенах библиотеки были также организованы выставки художников Зайнуллы Латфуллина и Алёны Аскаровой. Василь Шайхразиев высоко оценил творчество деятелей искусств.

В 2021 году библиотека им.Шайхзады Бабича отметит 115-летний юбилей. В связи с этим председатель Национального Совета вручил библиотеке новые татарские книги, в том числе 7-томник «История татар», а также памятные подарки.

Также на мероприятии принял участие Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.