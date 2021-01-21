Василь Шайхразиев: «Предстоящая перепись населения не должна стать яблоком раздора между татарами и башкирами»

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с представителями татарской научной интеллигенции Республики Башкортостан. Мероприятие состоялось в офисе представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане.

Во встрече приняли участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Республике Башкортостан Юсуф Якупов, представитель Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин, доктор экономических наук, профессор Касим Юсупов, доктор социологических наук, профессор Рушан Галлямов, доктор филологических наук, профессор Раиф Амиров, доктор исторических наук, профессор Фаиль Сафин, кандидат педагогических наук, доцент Лилия Сагидуллина и др.

Председатель Нацсовета сообщил присутствующим, что успел сегодня посетить могилу Даяна Мурзина и встретиться с заместителем Премьер-министра Башкортостана Азатом Бадрановым. Кроме того, председатель Нацсовета вкратце ознакомил участников круглого стола с деятельностью Всемирного конгресса татар, рассказал о сотрудничестве с татарскими учеными в подготовке и реализации документа «Татары: стратегия действия».

Василь Шайхразиев подчеркнул, что 2021 год — это «Год единства родных языков и народов Татарстана», а Национальный совет будет отмечать его как «Год единства татарского народа». В связи с этим пройдут различные культурные и научные мероприятия. «Необходимо знать выдающихся татарских личностей, проживающих за пределами Татарстана. Более того, мы должны выразить им благодарность и вручить заслуженные награды», — сказал Василь Шайхразиев.

Круглый стол шел в формате открытого микрофона. Председателю Национального совета каждый участник мог задать интересующий его вопрос. Касим Юсупов выразил свои опасения по поводу приближающейся переписи. Василь Шайхразиев заверил, что между Конгрессом татар и коллегией адвокатов “SERGIS” подписано соглашение. В случае необходимости юристы окажут необходимую поддержку нашим соотечественникам.

Члены круглого стола выступили с предложением о создании методической разработки, где была бы представлена информация, посвященная переписи, и чтобы об этом писали в печатных изданиях. «Предстоящая перепись населения не должна стать яблоком раздора между татарами и башкирами», — сказал Василь Шайхразиев.

Раиф Амиров рассказал, что сегодня совместно с представителем Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфредом Давлетшиным ведется работа по увековечению памяти Зии Камали. Василь Шайхразиев заверил, что в этом ему поможет Институт истории им. Ш.Марджани.

Лилия Сагидуллина отметила, что кафедра татарской филологии при Башкирском государственном университете, имеющая 60-летнюю историю, находится под угрозой закрытия. «В этом году бюджетных мест не было, на встрече с ректором нас заверили, что в следующем году будут бюджетные места», — сказала доцент.