Василь Шайхразиев прибыл в Челябинск с рабочим визитом

Сегодня, 27 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в Челябинск с рабочим визитом. В аэропорту его встретили председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова и постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

В Челябинске Василь Шайхразиев встретится с руководителями Челябинска и Челябинской области, а также с руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа.

Основными темами обсуждения с соотечественниками станут пути реализации документа «Татары: стратегия действия» и Всероссийская перепись населения 2021 года.