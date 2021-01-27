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Василь Шайхразиев прибыл в Челябинск с рабочим визитом

Василь Шайхразиев прибыл в Челябинск с рабочим визитом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Главные новости, 27.01.2021 0 11

Сегодня, 27 января, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл в Челябинск с рабочим визитом. В аэропорту его встретили председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова и постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

В Челябинске Василь Шайхразиев встретится с руководителями Челябинска и Челябинской области, а также с  руководителями татарских общественных организаций Уральского федерального округа.

Основными темами обсуждения с соотечественниками станут пути реализации документа «Татары: стратегия действия» и Всероссийская перепись населения 2021 года.

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