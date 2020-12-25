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Василь Шайхразиев: «В документе «Татары: Стратегия действий» можно найти ответы на все вопросы»

Василь Шайхразиев: «В документе «Татары: Стратегия действий» можно найти ответы на все вопросы»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.12.2020 0 5

На встрече с татарскими журналистами заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев рассказал о том, что Стратегия формировалась с помощью предложений и мнений татар всего мира.

«Мы побывали во всех районах Татарстана, регионах России. Мы собрали предложения наших соотечественников. Для реализации документа необходимо провести много мероприятий, что требует финансирования. Поэтому мы разделили его на две части. Сейчас появилась государственная программа «Сохранение национальной самобытности татарского народа на 2020-2023 годы». В соответствии с ним выделяются финансы. «Татары: Стратегия действий» — идеологическая часть. В нем есть ответы на все вопросы,» — заявил председатель Национального Совета.

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