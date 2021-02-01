Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации губернатора Пермского края Леонидом Политовым.

Также на встрече присутствовали заместитель руководителя Департамента по внутренней политике администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина, постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов и председатель Региональной национально-культурной автономии татар Пермского края Халил Фарвазутдинов.

Василь Шайхразиев выразил свою благодарность руководству города за радушную встречу и помощь в организации окружных заседаний. Также подчеркнул, что такие встречи предоставляют возможность делиться опытом и перенимать лучшее. Кроме того, председатель Национального Совета ВКТ рассказал о том, какие мероприятия проводились в рамках празднования 100-летия ТАССР и поделился информацией о предстоящих событиях. Среди них 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, 30 лет со дня образования Всемирного конгресса татар, мероприятия, посвященные Году родных языков и народного единства и др.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов подчеркнул, что в Пермском крае проживает около 115 тысяч татар, что является основой тесного сотрудничества с Татарской национально -культурной автономией. Василь Шайхразиев отметил, что соглашение между субъектами было заключено в 1998 году и рассматривается вопрос его обновления.

Также на заседании обсуждались вопросы создания условий для тесного взаимодействия Бардымского района и районов Татарстана. Это стало бы также основой для сотрудничества двух субъектов. Кроме того, стороны рассмотрели вопрос создания татарских классов в школах Перми, и в перспективе, открытия татарской школы. Общение и обратная связь с родителями учеников — это цель, которую поставили перед собой татарские общественные организации. На сегодняшний день в Перми проживают 35 тысяч татар.

Руководитель Администрации губернатора Пермского края Леонид Политов отметил, что данные вопросы будут рассмотрены и будет оказана посильная помощь в их решении.