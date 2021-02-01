Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Пермского края

Трехдневная рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Василя Шайхразиева в Пермский край завершилась встречей с активом татарских общественных организаций Пермского края. В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Департамента по внутренней политике администрации губернатора Пермского края Анастасия Субботина и постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов. Приветствуя соотечественников, Василь Шайхразиев высоко оценил мероприятия, которые проводились в эти дни.

Председатель Национального Совета поблагодарил губернатора Пермского края за предоставленную возможность для организаций встреч татар. Также сообщил, что на встрече с руководителем администрации губернатора Пермского края Л. В. Политовым были озвучены вопросы, поднятые руководителями национальных организаций. В настоящее время численность татар в регионе более 115 тысяч. В 11 районах насчитывается около 120 сел, в которых проживают наши соотечественники.

На встрече выступили руководители национальных организаций и подвели итоги своей деятельности. Как сообщила руководитель национальной организации татар города Лысьва Замира Мухаева, в прошлом году в Пермском крае в олимпиадах по татарскому языку приняли участие 138 учащихся. Более 4 тысяч детей изучают татарский язык. В «Джалиловских чтениях» приняли участие более 200 человек.

Председатель Национального совета подчеркнул, что для сохранения языка необходимо его преподавание в школах, создание классов по изучению татарского языка. Однако в настоящее время в Перми нет подобных школ и классов. «В соответствии с Федеральным законом родители имеют право написать заявление об обучении ребенка родному языку. Руководство школы, согласно заявлению, должно предоставить такую возможность», — заявил Василь Шайхразиев.

После выступления руководителя национально-культурной автономии татар г. Пермь Данира Закирова, руководитель Национального Совета напомнил, что старшее поколение должно готовить себе замену и необходимо создавать молодежные организации. «Они должны активно участвовать в таких мероприятиях, как «Татар кызы», «Татарча диктант». В этом году мы поставили цель довести число участников акции «Татарча диктант» до одного миллиона человек. Мы организуем эти мероприятия с опорой на вас», — заявил председатель Национального Совета.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев также рассказал соотечественникам о деятельности Всемирного конгресса татар в 2020 году. Обозначил предстоящие задачи на 2021 г. Одна из главных целей — реализация принятого в прошлом году Национальным Собранием документа «Татары: Стратегия действия». «Он должен дойти до каждого татарина», — заявил спикер.