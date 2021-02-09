Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа

Сегодня заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В. Г. Шайхразиев встретился с руководителями и активом татарских общественных организаций Сибирского федерального округа. Встреча прошла в областной государственной библиотеке имени А. С. Пушкина г. Омска.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства Омской области, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Каракоз, представители татарских общественных организаций Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей и Республики Татарстан. Мероприятие прошло в рамках реализации документа «Татары: стратегия действия».

В своем выступлении Василь Шайхразиев подчеркнул, что подобные встречи с татарами, проживающими в регионах России, проводятся регулярно, начиная с 2018 года. Он также напомнил о важных целях и задачах, поставленных в документе “Татары:стратегия действия”. «Мы должны вместе работать над реализацией этого документа, беречь родной язык и культуру», — сказал председатель Национального совета. Василь Шайхразиев также отметил, что 5 декабря прошлого года членами Национального совета 2021 год объявлен Годом единства татарского народа.

Председатель Нацсовета уделил внимание на важные мероприятия, которые пройдут в 2021 году. «До начала марта мы будем проводить встречи с нашими татарами в Федеральных округах. В дальнейшем наша основная деятельность будет сосредоточена на мероприятиях. Впереди Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел, Всемирный форум татарских женщин, Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, “Болгар җыены”, 115-летие Мусы Джалиля, 135-летие Тукая, “Татарский диктант”, Сабантуи и другие мероприятия», — сказал Василь Шайхразиев. Также он призвал к активному участию во Всероссийской переписи населения, которая перенесена на сентябрь 2021 года. “Нам чужих не надо, но мы должны достучаться до каждого татарина», — сказал председатель Национального Совета.

Так же на встрече выступили председатель Омского областного национально-культурного центра “Иртыш”, председатель Омской национально-культурной автономии татар “Ибир” Тамир Алимбаев, председатель Омской региональной национально-культурной автономии татар “Маданият” Радик Минниханов, председатель Духовного управления мусульман Кемеровской области, муфтий Тагир хазрат Бикчантаев и другие руководители общественных организаций из соседних регионов.

По окончании официальных выступлений председатель Национального совета вручил активистам награды Республики Татарстан, медали и благодарственные письма Всемирного конгресса татар.

Гостям была представлена и культурная программа. Они посмотрели концерт Омского областного татаро-башкирского народного ансамбля “Умырзая”.