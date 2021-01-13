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ВИДЕО: Айрат Файзрахманов: «Все актуальные мировые форматы должны быть и на татарском языке»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 13.01.2021 0 2

В новом проекте на телеканале ТНВ почти ежедневно в будние дни выходят интервью с выдающимися татарскими учеными и экспертами. Шестнадцатым героем специального проекта стал популяризатор истории, краевед, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Шамильевич Файзрахманов. Он является автором исторических очерков, статей в популярных татарстанских изданиях, организатором общественного исследовательского проекта «Бистә 2.0» (по казанским слободам), научно-популярного лектория «Тарихи бранч» («Исторический бранч»), проектной школы «Акыл фабрикасы» («Фабрика мысли»). Автор экскурсионного маршрута «Казань глазами инженера» по казанским мечетям.

В интервью корреспонденту ТНВ Файзрахманов рассказал о феномене татарской нации в глобальном мире, популяризации татарского языка при помощи современных механизмов, а также о казанских молодежных фестивалях и их востребованности.

tnv.ru

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