ВИДЕО: Айрат Файзрахманов: «Все актуальные мировые форматы должны быть и на татарском языке»

В новом проекте на телеканале ТНВ почти ежедневно в будние дни выходят интервью с выдающимися татарскими учеными и экспертами. Шестнадцатым героем специального проекта стал популяризатор истории, краевед, кандидат исторических наук, заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Шамильевич Файзрахманов. Он является автором исторических очерков, статей в популярных татарстанских изданиях, организатором общественного исследовательского проекта «Бистә 2.0» (по казанским слободам), научно-популярного лектория «Тарихи бранч» («Исторический бранч»), проектной школы «Акыл фабрикасы» («Фабрика мысли»). Автор экскурсионного маршрута «Казань глазами инженера» по казанским мечетям.

В интервью корреспонденту ТНВ Файзрахманов рассказал о феномене татарской нации в глобальном мире, популяризации татарского языка при помощи современных механизмов, а также о казанских молодежных фестивалях и их востребованности.

tnv.ru