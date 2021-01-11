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ВИДЕО: Мансур Гилязов: «Татары – это один громадный народ, который разделен на несколько частей в разные периоды истории»

в Новости, Слайдер, Культура, Актуальное мнение, Главные новости, 11.01.2021 0 2

В новом проекте на телеканале ТНВ почти ежедневно в будние дни выходят интервью с выдающимися татарскими учеными и экспертами.

Пятнадцатым героем специального проекта стал драматург, писатель, сценарист и заслуженный деятель искусств РТ Мансур Аязович Гилязов. Он является автором четырех сборников пьес, более 30 драматических произведений и более 15 киносценариев, 7 из которых были экранизированы. Более 20 пьес поставлено в Татарском государственном академическом театре им. Г. Камала и в других театрах РФ.

В интервью корреспонденту ТНВ Гилязов рассказал о своей новой монопьесе о татарине-кряшене, об интересе российского зрителя к национальной тематике в кино и театре, а также о влиянии иностранных слов на татарский язык.

tnv.ru

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