ВИДЕО: Мастер-класс по изготовлению женского головного убора сарауц у сибирских татар

В селе Уленкуль Большереченского района состоялась презентация туристического маршрута в рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Специально для проекта был выкуплен дом в селе Уленкуль и возведена на территории усадьба сибирского (бухарского) татарина. В благоустроенном доме теперь находится музей сибирского татарина.

В доме культуры села Уленкуль местная жительница и рукодельница Мухамадеева Финура Наильевна провела мастер-класс по изготовлению женского головного убора сарауц, который шьют сибирские татары.

Впервые еще в детстве сарауц Финура увидела еще в музее, ей было интересно что это такое, но тогда она толком не поняла. Через некоторое время она прочитала про сарауц в книге уроженца села Яланкуль Фоат Тач-Ахметовича Валеева и ей очень захотелось изготовить такой головной убор. Нужно было узнать историю его возникновения, из каких материалов и как технологию изготовления.

Сарауц – это женский головной убор сибирских татарок, налобная повязка. Это был довольно дорогой вид головного убора, который распространялся среди женщин богатых семей. По всей вероятности, он являлся праздничным головным убором. Изготовляли сарауц из бархата красно-бордовых и кирпичных оттенков и из канауса – это натуральная, плотная шелковая ткань. В развернутом виде сарауц представляет из-себя прямоугольник. По нижнему краю идет довольно толстый валик, обмотанный вплотную серебряной или золотой ниткой, по верхнему краю сдержка, сзади оформляется застежка или завязка. Передняя лобная часть украшается вышивкой, это серебряное или золотое шитье. Сарауц должен иметь жесткую форму, для этого вкладывали между материей картон, бересту или кожу. Подклад обычно изготовлен из хлопчатобумажной ткани.

История головного убора остается открытой, потому что информации о нем очень мало. Финура приобрела все необходимые материалы, инструменты и принадлежности для изготовления сарауца – э то бархат, хлопчатобумажная ткань, нитки, декоративное тесьмо, сутажную ленту. Из бархата были выкроены два прямоугольника размерами 9 на 14 сантиметров, один прямоугольник размером 35 на 14 сантиметров, подклад из ситца. Для придания плотности головному убору Финура использовала ткань двунитку, она жесткая, складывая её пополам достигается необходимый эффект. Для украшения использовалось готовое декоративное тесьмо.

На закупку материалов для одного головного убора сарауц только материалов закупается на 450 рублей, это еще без учета стоимости самой ручной работы мастера.

После мастер-класса желающие смогли задавать вопросу Финуре, взгялнуть ближе на готовый сарауц, а несколько экземпляров были куплены у неё участниками экскурсионной группы.

Проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области реализуется в Большереченском районе на территории Уленкульского сельского поселения.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием средств предоставленных Фондом Президентских грантов.

ulencul.ru