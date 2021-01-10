ВИДЕО: Осенью этого года свет увидела книга «Уленкуль. Сборник воспоминаний жителей Уленкульского сельского поселения»

Книга посвящена жителям Уленкульского сельского поселения Большереченского района Омской области. Непосредственно написанием книги, составлением статей и сборам воспоминаний на протяжении года занималась краевед и житель села Уленкуль Залифа Абдрахимовна Рахмангулова.

По словам Залифы это не только её труд – это коллективный труд: «В написании книги участвовало около 20 человек, писали 28 статей, некоторые по 2 статьи. Каждое уважающее себя село должно иметь книгу о себе, это как паспорт. Несколько лет назад мы издали книгу о деревне Яланкуль и с тех пор или даже раньше еще с 1990-х годов у нас появилась идея создать книгу об Уленкуле. Родоначальником этой идеи была Шихова Манвия Хусаиновна. Она оставила рукописи, которые называются «Малая наша Родина. История села Уленкуль в воспоминаниях старожилов». Эти рукописи собрал мой брат Рахмангулов Ринат Абдрахимович. Мы решили дополнить книгу еще и воспоминаниями сегодняшних жителей или тех, кто уже живет в Омске. Таким образом у нас появилась книга из 28 статей и чуть больше 160 страниц».

В самом начале размещено обращение главы Лейлы Мавлетдиновны Мухаметшиной. У нас в книге много фотографий, в том числе старых, самые ранние это снимки 1920-х годов.

По словам Залифы материала очень много, но мало людей, которые хотели бы с этим материалом работать. Она надеется, что это желание придет к нынешним детям и подросткам в дальнейшем с возрастом.

Листая страницы книги, мы видим снимки последних жителей татарской деревни Утлыкуля. Ныне деревня не существует. По словам автора, сильным ударом для деревни стала Великая Отечественная война, когда из 29 ушедших мужчин деревни вернулись только 9. В 1942 году много людей умерло от холода, появились осиротившие дети и пустые дома. Так начался отток из деревни и её исчезновение.

Следующий снимок, который нам демонстрирует Залифа это выпускники вечерней школы села Уленкуль в 1960х годах. На следующем снимке местные колхозники. Большое количество историй о жизни людей, быта можно почерпнуть из книги, которую захотят иметь в своей библиотеке не только местные жители сибирские (бухарские) татары, но и любители этнографии, краеведения и истории.

Книга была издана с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

В Уленкульском сельском поселении реализуется проект по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области. В рамках проекта в селе Уленкуль возведен дом и усадьба сибирского (бухарского) татарина. Проект реализован Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».