В рамках подготовки ко Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Председателем Всероссийской общественной организации «Ассоциация татарских сел России», членом национального совета ВКТ Фаниром Галимовым. Также на совещании присутствовал Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар –
начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями
регионов Российской Федерации Марс Тукаев.
Во Всемирном конгрессе татар прошло совещание по проведению Всероссийского схода предпринимателей татарских сел
В рамках подготовки ко Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Председателем Всероссийской общественной организации «Ассоциация татарских сел России», членом национального совета ВКТ Фаниром Галимовым. Также на совещании присутствовал Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар –