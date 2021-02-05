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Во Всемирном конгрессе татар прошло совещание по проведению Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

Во Всемирном конгрессе татар прошло совещание по проведению Всероссийского схода предпринимателей татарских сел

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.02.2021 0 12

В рамках подготовки ко Всероссийскому сходу предпринимателей татарских сел руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров встретился с Председателем Всероссийской общественной организации «Ассоциация татарских сел России», членом национального совета ВКТ Фаниром Галимовым. Также на совещании присутствовал Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар –
начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями
регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

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