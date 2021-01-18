Воспитанники спортивного клуба единоборств «Батыр» завоевали серебряные медали в Первенстве Самарской области по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.



С 15 по 16 января в г. Самара прошло Первенство Самарской области среди юношей до 18 лет по греко-римской борьбе.

Воспитанники спортивного клуба единоборств «Батыр» Хилялов Дамир, Измалкин Александр завоевали серебряные медали.

Молодых спортсменов подготовил и сопроводил учитель физической культуры, тренер школы «Яктылык» Юсупов Руслан Наилевич.

samtatnews.ru