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Воспитанники танцевального спортивного клуба Сабир Мухаметзянов и Елизавета Шереметьева стали чемпионами

Воспитанники танцевального спортивного клуба Сабир Мухаметзянов и Елизавета Шереметьева стали чемпионами

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, 19.01.2021 0 4

Воспитанники танцевального спортивного клуба «СКА» г.Самара  — Сабир Мухаметзянов в паре с Елизаветой Шереметьевой — стали чемпионами Самарской области в категории Юниоры-1. 

17 января  в УСЦ Грация г. Самара состоялся турнир  Чемпионата и Первенства Самарской области по танцевальному спорту.  Танцевальная пара Мухаметзянов Сабир и Шереметьева Лиза,  получившие право бесплатного участия в одной категории в Чемпионате и Первенствах Самарской области,   блестяще одержала победу и завоевала 1 место. Сабир и Лиза стали чемпионами Самарской области в категории Юниоры-1.

samtatnews.ru

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