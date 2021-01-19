Воспитанники танцевального спортивного клуба Сабир Мухаметзянов и Елизавета Шереметьева стали чемпионами

Воспитанники танцевального спортивного клуба «СКА» г.Самара — Сабир Мухаметзянов в паре с Елизаветой Шереметьевой — стали чемпионами Самарской области в категории Юниоры-1.

17 января в УСЦ Грация г. Самара состоялся турнир Чемпионата и Первенства Самарской области по танцевальному спорту. Танцевальная пара Мухаметзянов Сабир и Шереметьева Лиза, получившие право бесплатного участия в одной категории в Чемпионате и Первенствах Самарской области, блестяще одержала победу и завоевала 1 место. Сабир и Лиза стали чемпионами Самарской области в категории Юниоры-1.

samtatnews.ru