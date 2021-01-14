Вышел в свет экспериментальный номер журнала «Казань»

В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация первого в 2021 году номера журнала «Казань». Тема выпуска: «Казань — место силы». Символично, что мероприятие прошло 13 января — в День российской печати.

Номер экспериментальный. Он сделан приглашенной командой дизайнеров и авторов под руководством заместителя главы Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Эдуарда Хайруллина.

Как рассказал приглашенный редактор, они собрли в номере человеческие истории, которые раскрывают Казань с новой, неожиданной стороны. И попытались рассказать их так, чтобы это было интересно, познавательно, красиво, со множеством иллюстраций.

На страницах нового номера журнала о своих любимых уголках Казани, своих «местах силы», где они черпают энергию, рассказали первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев, режиссер Тимур Бекмамбетов, писатель Гузель Яхина, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов, архитекторы, художники и другие известные люди.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков отметил, что этот экспериментальный номер журнала «Казань» станет своеобразной перезагрузкой для журнала, его сплоченного, профессионального коллектива и нового главного редактора Альбины Абсалямовой. Он особо подчеркнул, что издания АО «Татмедиа» уверенно покоряют интернет-пространство, развивают свои страницы в Instagram и TikTok, но печатные газеты и журналы — это базис, на котором будут основываться современные средства массовой информации.

Ольга Иванычева

kazved.ru