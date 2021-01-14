В 2020 году между исполкомом Всемирного конгресса татар и Коллегией адвокатов “SERGIS” был подписан договор. На основании этого документа юристы будут отвечать на вопросы населения, возникающие в ходе подготовки ко Всероссийской переписи населения, которая состоится в апреле 2021 года. Также в случае необходимости сотрудники «SERGIS» смогут защищать интересы граждан в суде.

Электронная почта и телефон для приема обращений по вопросам, возникшим в ходе переписи населения:

Электрон почта: tatar-congress@mail.ru

Телефон: +7 (843) 236-59-16