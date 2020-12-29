Заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина приняла участие в пресс-конференции с участием Председателя Нацсовета ВКТ

Пресс-конференция с участием заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиева состоялась 25 декабря в конференц-зале Исполкома Всемирного конгресса татар. Кроме татарстанских журналистов, в формате ZOOM приняли участие журналисты татарских СМИ российских регионов и татарские активисты из дальнего зарубежья, в том числе из Австралии, Канады, Бельгии, и других стран.

Во время пресс-конференции были подведены итоги за 2020 год, обсудили предстоящие задачи и планы. Василь Габтелгаязович рассказал о своих рабочих визитах в регионы России, в том числе в Екатеринбург и Свердловскую область, Челябинск и Курган. За сравнительно короткий срок он успел по несколько раз объехать страну от Находки до Калининграда, лично познакомиться с соотечественниками, проживающими в регионах, вникать в суть их проблем и некоторые вопросы уже решить по договоренностям с властями на местах.

Это большая заслуга как Всемирного конгресса татар, как и лично Василя Габтелгаязовича. Во время пресс-конференции было задано много вопросов, в том числе по предстоящей переписи, и на каждый вопрос был получен обстоятельный конкретный ответ.

Встреча прошла конструктивно и конкретно. Единодушное мнение журналистов после пресс-конференции – такие встречи очень полезны и своевременны.

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