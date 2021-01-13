Здании медресе «Мухаммадия» и Болгарской академии откроют в Казани в 2021 году

В этом году в Казани планируется открыть сразу несколько важных объектов. Завершатся работы в здании медресе «Мухаммадия», которому собираются вернуть историческое предназначение и организовать там учебный процесс. Также откроется административное здание Болгарской исламской академии, рассказал во время итогового заседания коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия его председатель Иван Гущин.

«В зоне внимания остается реконструкция парка „Черное озеро“. Здесь решен вопрос с благоустройством и аварийным состоянием уникальной „Арки влюбленных“, которая представляет собой место притяжения для многих казанцев и гостей города», — отметил руководитель ведомства.

Кроме того, весной этого года будет завершена реконструкция памятника Ленину. Саму скульптуру очистили специальным раствором, а облицовочные плиты с постамента привели в порядок в Кукморе.

«Это далеко не весь перечень памятников, по которым в ближайшее время будут проведены работы. За каждым объектом стоит большой труд не только комитета, но и проектных, реставрационных организаций, архитекторов, реставраторов, независимых экспертов», — подчеркнул Гущин.

Глава комитета также напомнил историю с продажей чугунной лестницы из особняка на улице Пушкина в Казани. По его словам, единственным способом предотвратить утрату подлинного элемента дома был временный мораторий на проведение строительных работ. Это было сделано после появления общественных сигналов в социальных сетях.

Александр Елисеев

tatar-inform.ru