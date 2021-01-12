Журналистов приглашают на показ премьерных спектаклей в рамках мини-феста «Буа Раштуа»

В конференц-зале в Министерстве культуры Республики Татарстан прошла пресс-конференция, посвященная мини-фесту «Буа Раштуа» («Буинское Рождество»).

С 12 по 15 января 2021г. в Буинском государственном драматическом театре состоится мини-фест «Буа Раштуа» , на котором Буинский драмтеатр представит часть своих премьерных спектаклей за 2020 год (6 спектаклей) для экспертов Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», театральных критиков, авторов пьес, общественности, прессы и для друзей театра.

Спикерами выступили:

1. Дамир Натфуллин — заместитель министра культуры Республики Татарстан;

2. Раиль Садриев — художественный руководитель-директор театра, народный артист РТ, лауреат Общественной премии имени Д.Сиразиева.

3. Нияз Игламов — театральный критик, куратор специальных проектов ТГАТ имени Г.Камала, лауреат Республиканской премии имени М.Джалиля и Общественной премии имени Д.Сиразиева.

Программа «Буа Раштуа»:

12 января

15.00 – притча «Кем ул?» («Свидетельские показания») Д.Данилова, режиссер Регина Саттарова

19.00 – сказка для взрослых «Виктория» Т.Хакимова, режиссер Оксана Половинкина

13 января

15.00 – драма «Фатыйма» по пьесе М.Амира «Тормыш җыры» («Песня жизни»), режиссер Тимур Кулов

14 января

15.00 – драма «Тәүбә» («Покаяние») по рассказу И.Сиразиева «Гыйсметдин тәүбәсе» («Покаяние Гыйсметдина»), режиссер Айдар Заббаров

19.00 – мелодрама «Бәхеткә юл кайдан?» («Дорога к счастью») З.Кадыровой, режиссер Тимур Кулов

15 января

15.00 – драма «Йорт» («Дом») по пьесе И.Зайниева “Борһан йорты” («Дом Бурхана»), режиссер Лилия Ахметова

19.00 – моноспектакль «Запев Мадонны с Пинеги» Ф.Абрамова, исполнитель Наталья Кузнецова (артистка Нижегородского государственного академического театра драмы им.М.Горького).

Вниманию журналистов! 13 января в 10:00 будет организован трансфер от театра Камала для желающих поехать на спектакли «Буа раштуа».

Программа поездки:

10.00 – сборы у театра Г. Камала;

10.30 – отъезд в г. Буинск;

13.00 – 14.20 – Круглый стол на тему “Театр во время пандемии”. Встреча с экспертами Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая Маска», театральными критиками из г.Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, авторами пьес (Д.Данилов, Т.Хакимов, И.Сирази). Модераторы: Вислов А.А., Игламов Н.Р. (театральная деревня Адав-Тулумбаево, кафе «Тамак»);

14.20 – 14.50 — Чаепитие, кофе-брейк (театральная деревня Адав-Тулумбаево, кафе «Тамак»);

15.00 – 17.20 – просмотр спектакля “Фатыйма” по пьесе “Тормыш җыры” М.Амира (“Песня жизни”) (Буинский государственный драматический театр);

17.30 – 18.10 – обсуждение спектакля;

18.30 – 23.00 – праздничное застолье, встреча старого нового года (театральная деревня Адав-Тулумбаево, кафе «Тамак»);

23.00 – отъезд в г. Казань.

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