Айсылу Хафизова: «Идель» будет в новом формате»

Сегодня состоялось представление коллективу популярного республиканского журнала «Идель» (на русском языке) нового руководителя.

Им стала известный журналист, сценарист, блогер Айсылу Хафизова, которая в свое время уже возглавляла данное издание.

В новом году «Идель» должен поменять формат контента, отметила Айсылу Хафизова. «Руководство АО «Татмедиа» поставило задачу актуализировать формат, учитывать реальные потребности целевой аудитории. А она у журнала 17+. Нынешняя молодежь не читает лонгриды, с этим надо смириться. Молодежь потребляет мультимедиа формат: короткие видео, мемы, клипы. Мышление надо перестраивать на формат сториз в Инстаграм и музыкальных видео в Тик-Ток.

В перестроечное время в республике была газета «Молодежь Татарстана», на базе которой действовала «Школа молодого журналиста», где школьники постигали азы профессии. Руководство поставило передо мной задачу – воссоздать это направление. Журнал «Идель» должен стать молодежным клубом, площадкой для реализации смелых юношеских проектов и обучения. В планах также съемки сториз – сериалов, контента для Ютуб. И многое другое. Вот этим мы и займемся в новом году», — рассказала Айсылу Хафизова.

Напомним, прежний главный редактор журнала «Идель», журналист и поэт, общественный деятель Альбина Абсалямова отныне возглавляет один из самых известных журналов Татарстана — журнал «Казань».

idel-tat.ru