​В Казани установят мемориальную доску Кави Наджми и его супруге

В Казани установят мемориальную доску выдающемуся татарскому писателю Кави Нежметдинову (Наджми) и его жене, переводчице Сарвар Адгамовой. Соответствующее постановление кабинета министров РТ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовой информации,

Доска появится на фасаде дома №57 на улице Большой Красной, где проживали Наджми и Адгамова. На ней будет размещен следующий текст на русском и татарском языках: «В этом доме жили известные деятели татарской культуры, писатель, лауреат Государственной премии СССР Кави Наджми (Нежметдинов) (1953−1957) и переводчица Сарвар Адгамова (1953−1978).

Установить доску правительству РТ предложили министерство культуры и академия наук республики.

Наджми был первым председателем правления СП Татарской АССР, депутатом ВС ТАССР. Писателя репрессировали как «националиста» в рамках «султангалиевщины». Его арестовали в 1937-м, а спустя 2 года приговорили к 10 годам тюремного заключения. Впоследствии дело было прекращено за недоказанностью обвинения. Адгамова провела три года в исправительно-трудовом лагере в Сибири.

Писатель умер 24 марта 1957-го в Казани. Похоронен на Татарском кладбище.



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