«1 день – 1 экспонат»: фотоальбом Мусы Джалиля

В массовом сознании образ Мусы Джалиля сформирован благодаря памятнику, стоящему у стен Казанского кремля и ряду фотографий, где он запечатлен в героическом образе. Со дня открытия музея в экспозиции хранится уникальный экспонат, который позволяет увидеть совсем другого Джалиля – его личный фотоальбом со снимками самого поэта и его родных, близких друзей. Всего в альбоме — 66 фотографий и 4 газетные вырезки, которые датируются 1919‑1941 годами.

– Листая альбом, словно открываешь новые страницы в биографии Джалиля. Вот фотографии самого Мусы Джалиля. Он – выпускник Татрабфака со своей сокурсницей, – рассказывает старший научный сотрудник музея-квартиры Мусы Джалиля Лейсан Харасова. – Дальше московский период. Тут он уже студент Московского государственного университета, корреспондент различных изданий. В 1932 году он оказался на металлургическом заводе г. Надеждинска (в настоящее время г. Серов Свердловской области), на этом снимке запечатлен этот момент. Очень интересные фотографии, где поэт катается на лыжах. Вообще он был очень спортивным человеком, каждый день делал зарядку.

Фотографии на лыжах были сделаны в феврале 1941 года в санатории Васильево, это последние довоенные снимки Джалиля.

Здесь можно увидеть фотографии супруги Амины‑ханум и дочери Чулпан – счастливые мгновения довоенной жизни. Они на отдыхе. «Семь предвоенных лет, наиболее творческих лет Мусы, мы прожили очень дружно, в согласии. Чулпан доставляла нам обоим много радости. Уход за ней бесконечно любивший ее Муса превращал в веселый и занятный культ», — вспоминала супруга поэта Амина‑ханум.

Конечно, среди фотографий есть и снимки друзей Джалиля – композиторов Назиба Жиганова, Загита Хабибуллина и Джаудата Файзи; оперных артистов Марьям Рахманкуловой и Усмана Альмеева; гармониста Файзуллы Туишева; поэтов Хасана Туфана, Ахмеда Исхака, а также других деятелей культуры.

Альбом экспонируется со дня открытия музея, но содержание до недавнего времени было не доступно посетителям, все–таки вещь эта требовала особого ухода. Поэтому и появился проект «История в лицах». Музей оцифровал альбом и теперь у каждого посетителя есть возможность полистать виртуальную копию альбома.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Антон Райхштат, совместно с Национальным музеем РТ.