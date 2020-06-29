10-летие ДУМ Рязанской области, много или мало…

20 апреля 2020 года исполнилось 10 лет со дня учреждения в 2010 году Духовного управления мусульман Рязанской области, названное тогда: Централизованная религиозная организация мусульман «Мухтасибат Рязанской области». Организация, по благословению муфтия шейха Равиля Гайнутдина, была учреждена тремя местными религиозными организациями: г. Касимова, Касимовского района и Сасово. Целью создания мухтасибата является объединение на добровольных началах граждан мусульманских религиозных организаций, находящихся на территории Рязанской области, для совместного исповедания и распространения ислама; создание условий для удовлетворения религиозных треб мусульманских народов, проживающих на территории Рязанской области, что позволило ввести проведение религиозных обрядов и церемоний в любой точке области в правовое русло. Решение о внесении изменений в уставные документы было принято на Меджлисе /Съезде/ Рязанского Мухтасибата 14 апреля 2015 г., в котором принял участие первый зампред ДУМ РФ Дамир-хазрат Мухетдинов. 15 апреля 2020 г., планировалось проведение очередного Съезда ДУМ Рязанской области, однако в связи с объявленным в стране режимом самоизоляции заседание было решено перенести на 25 июня 2020 г.

Сразу же после государственной регистрации Рязанского Мухтасибата 08.06.2010 г., в областном центре — г. Рязани — было арендовано помещение для проведения ежедневных и пятничных намазов. В последнее время, на пятничный джума намаз, в двух помещениях, находящихся в разных районах города, собирается более 1200 верующих. Несомненно, самым важным пунктом деятельности первых пяти лет организации, стало строительство двухэтажного молельного дома в г. Рязани, выполняющего функции городской мечети.

Устраиваются широкомасштабные мероприятия по проведению Ураза-байрама и Курбан-байрама, мавлидов, конкурсов и маджлисов. Количество прихожан на праздничные намазы увеличивается из года в год, в 2019 году составило порядка семи тысяч человек на одном празднике. С мусульманами проводятся просветительские духовно-нравственные лекции, направленные на обучение основам ислама, укрепление веры, предупреждение проявлений экстремизма по межэтническому и межконфессиональному факторам. С учащимися вузов проводятся тематические нравственно-духовные встречи. Действует воскресная школа – мактаб.

С целью заинтересовать мусульман разных возрастов приобретать знания об исламе, жить по нему и содействовать правильному пониманию образа мусульманина в современном мире, проводится ежегодный конкурс – олимпиада по знанию основ ислама среди детей и молодёжи в Рязанской области под девизом – «Я познаю ислам». Этот конкурс способствует распространению достоверных знаний об исламе и сближению детей разных национальностей, которые сидя за одной партой изучают свою религию.

Постоянная работа проводится с Управлением федеральной службы исполнения наказаний, где посещая исправительные учреждения (колонии) имамы проводят с осужденными мусульманами беседы на духовно-воспитательные темы, совершают коллективные богослужения, что способствует их исправлению и реабилитации. На территории четырех из шести исправительных учреждений функционируют молельные комнаты.

Налажены взаимоотношения с общественными организациями и органами власти. Представители ДУМ РО участвуют в мероприятиях национальных общин, Министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области, администрации Рязани, с которыми проводится тесная работа.

Выстраивается диалог с представителями других конфессий. Имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-хазрат Бултачеев, возглавляющий ДУМ РО, является членом Совета по вопросам гармонизации межэтнических отношений при губернаторе Рязанской области, а также Совета по вопросам гармонизации межнациональных (межведомственных) и межконфессиональных отношений при главе администрации города Рязани.

За период работы духовного управления, было учреждено и зарегистрировано 4 Местных организаций мусульман в разных районах Рязанской области (Михайловский и Пронский районы). Мусульманам, проживающим в Скопине, Шилове; Ермишинском, Рязанском, Чучковском, Ухоловском районах оказывается помощь и поддержка. Среди планов на следующий пятилетний срок – учреждение и регистрация организаций в этих районах.

Деятельность Мухтасибата Рязанской области освещается на своём сайте www.muslimkas.ru и группах «Ислам в Рязанской области» в соцсетях; а также региональными и общероссийскими информационными агентствами, важные мероприятия – на телевидении и радио, а также в газетах.

Пресс-служба ДУМ Рязанской области

dumrf.ru