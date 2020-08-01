100 интервью к 100-летию ТАССР!

Созданный четверть века назад первым секретарем Татарского обкома КПСС Фикрятом Табеевым (1928−2015) «Клуб деловых людей — ДЛ-16» с прошлого года стал осуществлять проект «100 фильмов к 100-летию Татарстана». Взять интервью у влиятельных деятелей культуры, науки, историков, профессоров и деятелей, которые внесли свой вклад в становление и развитие республики, в популяризацию татарского языка и культуры было поручено «Штабу Татар Москвы».

За более чем полгода гостями проекта стали генерал Махмут Гареев (1923−2019), директор института им. Марджани Рафаэль Хакимов, депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин, народный поэт Татарстана Разиль Валеев, академики РАН Роберт Нигматуллин, АН РТ Индус Тагиров, Мирфатыйх Закиев, историк Дамир Исхаков, экс-председатель Союза писателей РТ Ринат Мухамадиев, директор Института энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов, мухтасиб Приволжского и Вахитовского районов Казани Юсуф Давлетшин, директор московской татарской школы Роза Хабибуллина, общественный деятель Муса Нигмати, профессор Мунавир Закиров, и многие другие.

Все интервью после создания выкладывались YouTube. Как отметил руководитель «Штаба татар Москвы» Рустэм Ямалеев, не забыли и тему 75-летия победы в Великой отечественной войне.

«В этом знаковом проекте приняли участие 5 непосредственных участников Великой отечественной войны, они рассказали о военном прошлом. К сожалению, в конце прошлого года не стало одного из них — генерала армии Махмута Гареева. Кроме того, в этом году ушли из жизни издатель Яхья Гибадуллин, председатель Национально-культурной автономии татар Чувашии Ферит Гибатдинов. И нашим единственным утешением сейчас является то, что наши записи навсегда с нами, мы получили от них пожелания штабу, молодежи, татарам, услышали теплые поздравления к 100-летию Татарстана», — сказал он.

business-gazeta.ru