100-километровый пробег в честь 100-летия образования ТАССР

По случаю 100-летнего юбилея образования ТАССР Валерий Сабанов — Исполнительный директор — руководитель представительства Фонда поддержки проекта «Дань памяти» имени Мусы Джалиля в Северо-Западном федеральном округе осуществил забег длинной в 100 километров.

«Для меня, как татарина, и как человека, рожденного в Татарской Автономной Советской Социалистической Республике, очень важным является тот факт, что 25 июня 2020 года исполняется 100 лет со дня образования ТАССР. И, думая, как выразить свое отношение к данному событию, я решил пробежать 100 километров», — поделился В. Сабанов.

«Готовиться я начал год назад, отчетливо понимая, что осуществить задуманное, мягко говоря, будет совсем не просто. И уж очень быстро этот год прошел. Наступило время старта. Стартовать решил до 27го числа, когда Ленинград был полностью освобожден, ведь на этот день в Санкт-Петербурге всегда намечено очень много городских и общероссийских мероприятий. Маршрут отмерил от «ржевского коридора» вдоль Ладожского озера, через Шлиссельбург и далее до населенного пункта Кобона, где и начиналась «Дорога жизни» с «большой земли». Дистанция получалась как раз – 100 километров. Мои друзья и помощники из ЦФКСЗ «Царское Село» Пушкинского района Санкт-Петербурга согласились помогать мне с питанием и, если потребуется, с медицинской помощью во время всего пробега.

С Божьей помощью я смог осуществить задуманное и финишировал у военно-исторического музея «Кобона: Дорога Жизни». Я счастлив! Без булдырабыз!», — рассказал Валерий Сабанов.

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