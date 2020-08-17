100-летний хазрат-ветеран награждён медалью «Бердәмлек» от ДУМ РТ

15 августа в мечети с. Старые Чечкабы Кайбицкого района чествовали ветерана Великой Отечественной войны Зинната хазрата Загидуллина, отметившего 100-летний юбилей. Мероприятие прошло в мечети не случайно: Зиннат хазрат является её основателем и фундатором. 13 лет своей жизни, будучи имамом этой мечети, он посвятил религиозной деятельности.

В праздничном вечере приняли участие прихожане, а также глава администрации Кайбицкого района Альберт Рахматуллин, региональный казый Инсаф хазрат Залялетдинов, имам-мухтасиб района Дамир хазрат Гиниятуллин и имамы Кайбицкого района. В ходе мероприятия Альберт Ильгизарович вручил Зиннату хазрату поздравительные письма, адресованные президентом России В. В. Путиным и президентом Татарстана Р. Н.Миннихановым. Казый Инсаф хазрат Залялетдинов от имени муфтия Республики Татарстан Камиля хазрата Самигуллина выразил слова благодарности, передал теплые слова пожелания, а также наградил Зинната хазрата почётной медалью «Бердәмлек» от Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Мухтасиб района Дамир хазрат Гиниятуллин от имени всех имамов подарил Зиннату хазрату часы. Кроме того, в память о 25-летнем юбилее возведенной стараниями Зинната харата мечети, Дамир хазрат вручил почетным имамамам, служившим здесь в разное время, памятные подарки за активное участие в приходской жизни.

dumrt.ru