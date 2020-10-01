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103-летнему ветерану ВОВ Ахмету Рафикову вручена медаль «100 лет образования Татарской АССР»

103-летнему ветерану ВОВ Ахмету Рафикову вручена медаль «100 лет образования Татарской АССР»

в Новости, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 01.10.2020 0 8

Сегодня в Доме Правительства Челябинской области состоялась встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с активом местных татарских общественных организаций. В мероприятии также приняли участие Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и председатель Исполкома Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

В ходе встречи Президент РТ вручил медаль «100 лет образования Татарской АССР» поэту, ветерану Великой Отечественной Войны и труда Ахмету Махмутовичу Рафикову.

В 70-х годах, проживая в Челябинске, Ахмет Рафиков стал участником литературного объединения им. М.Джалиля. Его стихи печатались во многих газетах и журналах Челябинской области, Башкирии, Татарстана, сборниках стихов. На его стихи сложены и поются песни.

За большой вклад в развитие татарской поэзии он награжден «Золотой медалью» фонда мира России.

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