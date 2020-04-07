13 апреля состоится премьера фильма «Зулейха открывает глаза»

13 апреля состоится премьера многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза». Экранизацию одноименного романа Гузель Яхиной покажут на телеканале «Россия 1» .

Съемки сериала прошли в Лаишевском районе Татарстана и на территории Казанского Кремля. Главную героиню сыграла Чулпан Хаматова.

Действие фильма начинается зимой 1930 года в татарской деревне. У Зулейхи убивают мужа, ее вместе с другими переселенцами отправляют в Сибирь, где им предстоит бороться за жизнь.

Напомним, в ноябре прошлого года Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил историческое поселение «Семрук», построенное в Лаишевском районе для съемок фильма.

В фильме также снимались Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Евгений Морозов, Александр Баширов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Александр Сирин и другие. Режиссер-постановщик — Егор Анашкин.

rt-online.ru