14 июля начнется онлайн-Сабантуй Пенза-2020!!!

Скоро Пензенскую область ждёт долгожданное событие этого лета — ОНЛАЙН-САБАНТУЙ ПЕНЗА-2020!

Вашему вниманию будут представлены 5 ключевых площадок традиционного Сабантуя, демонстрирующих татарские традиции и культуру:

-торжественная церемония открытия праздника с поздравлением почетных гостей;

-веселый детский Сабантуй;

-площадка успешных товаропроизводителях «Наш вклад в развитие региона»;

-динамичная спортивная площадка;

-зажигательный онлайн-концерт с участием артистов и художественных коллективов Пензенской области и Республики Татарстан.

Пензенский Сабантуй стартует 14 ИЮЛЯ 2020 года в 10.00 на аккаунтах:

— https://ok.ru/profile/591758049324;

— https://vk.com/tatarypenza;

— https://www.instagram.com/tatar.penza/ ;

— https://www.facebook.com/groups/176763712989683/ ;

— https://www.youtube.com/channel/UCFOA2KYu-mppc_ID_PWF.. ;

— https://penza.tatar/

и ютуб-канале Пензенской области https://www.youtube.com/channel/UCfD0jcUugLNjKN9qN-yD.. , не пропустите!!!

Мы будем рады видеть вас и ваших близких в качестве гостей нашего онлайн-праздника. Отправляем каждому из вас кайнар салям и приглашение от специального гостя онлайн-Сабантуй Пенза-2020 зажигательного Рината Рахматуллина — популярного певца, звезды татарской эстрады, автор-исполнителя, многократного обладателя премии Алтын Барс и ТМТВи.

Ряхим итегез, дуслар!!!

penza.tatar