15 мая в Томске пройдет конкурс «Татар кызы»

15 мая 2020 года Центр татарской культуры совместно с национально-культурной автономией татар Томска традиционно будут проводить конкурс «Татар кызы».

Цель конкурса:

— воспитание уважительного отношения молодежи к традициям и самобытной национальной культуре;

— демонстрация не только внешней красоты и обаяния татарских девушек, но и их уникальных внутренних качеств: скромности, преданности, трудолюбия, силы характера, любви к народным обычаям и традициям.

К участию в конкурсе допускаются незамужние девушки от 18 до 27 лет, проживающие в г. Томске и Томской области.

Обязательные условия конкурса:

— свободное общение на татарском языке;

— знание татарских обычаев и традиций, краткой истории татарского народа;

— первоначальные навыки вокала и хореографии;

— умение приготовить и представить национальную татарскую кухню;

— рукоделие.

Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе.

Порядок проведения конкурса:

Каждая девушка делает дома домашние задания, записывает его на видео и присылает нам презентацию 5-ти заданий:

— Самопрезентация (в записи): рассказ о себе, о семье, своих увлечениях, выбрать и представить одну из тем о традициях, обычаях, праздниках татарского народа, о музыке, костюме и т.д. на татарском языке с переводом на русский.

— Творческий конкурс (в записи): каждая участница готовит выступление – номер, в котором наиболее ярко раскроется свой талант (песня, танец, стихи, эссе и т.д.) на татарском языке с переводом на русский.

— Кулинарный конкурс (в записи): каждая девушка на выбор презентует на видео одно национальное татарское угощение, представляет блюдо сделанное своими руками, рассказывает как она его приготовила….

— Рукоделие (в записи): девушки показывают домашнее задание и представляют изделия прикладного творчества, сделанные своими руками

— Дефиле (в записи) в национальном костюме, либо представляет наряд с элементами национального костюма с использованием татарской музыки.

По итогам конкурса жюри выберет девушку, которая будет представлять г. Томск на международном конкурсе красоты и таланта «Татар кызы 2020» в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.

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