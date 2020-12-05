2021 год объявлен Годом единства татарского народа

5 декабря 2020 года в стенах Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар состоялось Расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией совещание прошло в режиме онлайн – в формате видеоконференцсвязи на площадке ZOOM.

Работу заседания открыл заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Нацсовета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев: «В сегодняшнем заседании принимает участие порядка 360 человек, среди которых руководители татарских общественных организаций и Центров татарской культуры, представители государственных структур республики, журналисты.

В первую половину дня состоялось заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, где были поставлены задачи на 2021 год. Утвержден план работы. С ним вы можете ознакомится на официальном сайте Всемирного конгресса татар. В течение недели он может быть дополнен вашими предложениями».

Как отметил спикер, в 2021 году деятельность Конгресса пройдет в рамках реализации Стратегии действия.

«Хочу напомнить, что данный документ, как и отмечено в самой Стратегии, не является исчерпывающим. Дописать его может каждый татарин, каждая татарская общественная организация», — добавил Вице-премьер РТ.

Также Василь Шайхразиев сообщил, что 2021 год будет ознаменован Годом единства татарского народа.

С итоговым докладом о результатах деятельности Конгресса выступил руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Начать доклад хотелось бы с того, что главным событием 2020 года в жизни татарского народа стало принятие документа «Татары: Стратегия действия», который был принят 29 августа текущего года в рамках Национального собрания — мероприятия, ставшем центром встречи для более чем 500 соотечественников из разных уголков планеты.

Механизмом реализации целей Стратегии стало выполнение основных пунктов государственной программы Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020 — 2023 годы)». В рамках данной программы Всемирный конгресс татар совместно с министерствами и ведомствами проводит ряд мероприятий, обеспечивающих сохранение национальной идентичности татар, проживающих в Республике Татарстан и за ее пределами.

В текущем году при участии Председателя Нацсовета были организованы традиционные выездные окружные заседания руководителей татарских общественных организаций регионов Российской Федерации. Заседания прошли в 10 городах России: Улан-Удэ, Находке, Нижневартовске, Прокопьевске, Кемерово, Костроме, Калининграде, Оренбурге, Краснодаре, Уфе. Их торжественная часть включала и эстафету флага 100-летия образования Татарской АССР», — сказал Данис Шакиров.

Спикер также отметил важную роль празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: «В марте текущего года Исполкомом Всемирного конгресса татар был составлен список 1393 соотечественников-ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которым были вручены награды».

«Важную роль в популяризации татарской культуры играют презентации национальной кухни и татарской одежды. Такие презентации, как правило, проводятся в рамках различных мастер-классов по национальной вышивке и приготовлению татарских национальных блюд, а также других мероприятий, проводимых активистками общественной организации татарских женщин «Ак калфак»», — подчеркнул Данис Шакиров.

Он также не оставил без внимания работу, осуществляемую Всетатарским обществом краеведов. «С целью сбора и анализа исторических и культурно-лингвистических материалов по истории и культуре татарского народа, Всетатарское общество краеведов регулярно проводит мероприятия, среди которых особую роль играют областные и республиканские организационные собрания, Региональные и Всероссийские научно-практические конференции по краеведению», — добавил руководитель Исполкома ВКТ.

Говоря о работе Форума татарской молодежи, Данис Шакиров сделал акцент на росте интереса к образовательной акции «Татарча диктант». Напомним, в этом году к акции присоединились 378 875 человек. Всего было организовано 2300 площадок по всему миру.

Затем к присутствующим обратился заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар — начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

«В 2020 году представители Исполкома Всемирного конгресса татар совершили более 160 деловых поездок. Среди них и упомянутые Данисом Фанисовичем окружные заседания. К наиболее знаковым событиям относятся: открытие памятника Габдулле Тукаю в Челябинске (в мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов), открытие Центра татарской культуры в Кургане, а также торжественное открытие татарского детского сада в селе Большой Чирклей Ульяновской области», — сказал начальник комитета.

Марс Тукаев поблагодарил руководителей татарских общественных объединений за сотрудничество и выразил надежду на дальнейшее развитие взаимоотношений.

В завершении заседания был проведен открытый микрофон, где любой участник видеоконференцсвязи мог выступить с небольшим докладом.

Первым взял слово руководитель представительства Всемирного конгресса татар в Республике Башкортостан Альфред Давлетшин: «Несмотря на пандемию, мы постоянно поддерживали связь с татарами, проживающими в республике. К примеру, был организован конкурс «Джалиловские чтения», на который поступило около 500 заявок. Также нами были подготовлены передачи о жизни татар, проживающих в Башкортостане. В 2021 году мы планируем провести более 50 мероприятий».

Вызвало интерес выступление председателя Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамиса Сафина. Как стало известно, целью в Ульяновской области ставят учить родной язык с самого раннего детства. Три года назад в детских садах начали работу по созданию национальных групп. Данную инициативу поддержал и Губернатор области Сергей Морозов.

2 декабря 2020 года в селе Большой Чирклей открылось современное дошкольное учреждение, в котором предоставляется возможность татарским детям изучать родной язык. Василь Шайхразиев охарактеризовал Губернатора Ульяновской области как «образцового руководителя, больше всех помогающего татарскому народу».

Представитель Всемирного конгресса татар в Тюменской области Ринат Насыров сказал, что «сейчас нужно работать над тем, чтобы «заполнить» содержание Стратегии».

Руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» в Оренбургской области Альбина Абсалямова приняла участие в заседании со своими коллегами. Татарские женщины области ведут активную работу уже на протяжении 5 лет. В 17 районах созданы 17 отделений организации. «Ежегодно мы проводим Съезд татарских женщин. В нем принимают участие около 300 делегатов. Такая встреча их очень вдохновляет», — поделилась своим опытом Альбина ханум.

Житель Казахстана, председатель общества татарской и башкирской культуры г. Алматы Гриф Хайруллин считает, что главная задача наших соотечественников, проживающих за рубежом, — сохранение и развитие татарского духа. Он беспокоится за будущее татарского языка. «Наш язык пестрит заимствованными словами. Должно быть уважение к родному языку. Надо научиться уважать себя. Тогда и у Стратегии будет будущее», — заключил он.

После завершения выступлений заместитель Премьер-министра Татарстана, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев заявил, что подобные встречи в формате Zoom будут продолжаться и в дальнейшем.

Илюзя Абульханова