В медресе имени 1000-летия принятия Ислама состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам вечернего отделения

27 июля состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам вечернего отделения Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама. В течение трех лет они проходили зачетно-экзаменационные испытания и успешно защитили дипломные работы, получив квалификацию «Имам-хатиб и преподаватель основ ислама».

В церемонии вручения диплома приняли участие наставники медресе, представители татарской интеллигенции и Духовного управления мусульман республики. Один из лучших учеников выпускного курса прочитал аяты из Корана.

Торжество продолжилось ярким и впечатляющим событием, воочию описывающим наши традиции. Одному из первых наставников медресе Джагфару хазрату Мубараку в эти дни исполнилось 80 лет. Собравшиеся поздравили известного богослова с юбилеем. Заведующий медресе Ильяс хазрат Зиганшин ознакомил с биографией и трудами Джафара хазрата в годы религиозного подъема, подчеркнул, что и сам является его учеником. Он отметил, что хазрат и сегодня неустанно трудится на пути к изучению татарского духовного наследия и пожелал ему творческих успехов, долгих лет жизни, здоровья.

От имени Духовного управления мусульман РТ ученого поздравил Главный казый республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев. Он высоко оценил труды Джафара хазрата на пути возрождения нашей религии. Главный казый вручил юбиляру медаль Духовного управления.

Первый заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Шакиров Данис Фанисович поздравил юбиляра, высоко отметив его заслуги на пути просвещения нашего народа, отметил его самобытные труды и наградил высшим знаком ВКТ — медалью “За заслуги перед татарским народом”. Он поздравил выпускников медресе и призвал их не забывать национальные традиции, всегда вести совместное религиозное и национальное просвещение.

Мероприятие, начатое на таком высоком уровне, стало площадкой для обсуждения и обсуждения вопросов развития религиозного и национального просвещения, судьбы нашей нации, родного языка, нравственных ценностей нашего народа. С приветственным словом выступили председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов, главный редактор журнала “Безнең мирас” Лябиб Лерон, руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар Фарид Мифтахов, заместитель муфтия Ульяновской области Рафаэль хазрат Назметдинов. Они просили не забывать наши национальные традиции, быть ближе к народу, всемерно изучать наше религиозное и национальное наследие.

Выпускников поздравил заведующий медресе Ильяс хазрат Зиганшин. Он отметил высокий уровень их знаний, серьезную подготовку дипломных работ. Заведующий медресе искренне поблагодарил учеников за то, что они с готовностью получали знания, и призвал их не останавливаться на пути усвоения и распространения знаний. Заместитель директора по учебной работе медресе Аяз хазрат Мингалиев отметил необходимость постоянно работать над получением знаний и учить уже своих учеников. Мугаллимы нашего медресе Равиль хазрат Бикбаев, Рамиль хазрат Бикбаев, Ильдар хазрат Ситдиков, Хайдар хазрат Куйруков пожелали, чтобы шакирды, получившие дипломы, были близки к народу, твердо стояли при доведении шариатских постановлений, говорили о необходимости продолжения образования и обязательности передачи полученных знаний другим, несмотря на трудности и испытания.

Главный казый республики Татарстан Джалиль хазрат Фазлыев, перед вручением дипломов, подчеркнул, что необходимо не только получить знания, но и уметь распространять их. Он также напомнил, что при призыве людей особое место занимал личный пример .

После поздравлений, пятнадцати учащимся были вручены дипломы о среднем религиозном образовании.

От имени выпускников выступил кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель предприятия «Татсортсемовощ» Харис Камалиев. Он выразил огромную благодарность учителям, работникам медресе за большой труд на пути к знаниям.

Церемония завершилась чтением Корана и молитвой.