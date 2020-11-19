21 ноября в Екатеринбурге состоится конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас»

21 ноября в Екатеринбурге состоится Открытый Межрегиональный конкурс исполнителей татарских танцев «Шома бас» («Танцуй веселей»). Обладатель Гран-при конкурса получит Сертификат на сумму 150 000 рублей для пошива татарских национальных сценических костюмов.

Мероприятие проводится при содействии Министерства культуры Республики Татарстан, Министерства культуры Свердловской области, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Организаторы – Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары Урала) Свердловской области», Государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества».

В конкурсе примут участие 706 человек 69 танцевальных коллективов из Свердловской, Оренбургской, Пензенской, Челябинской, Тюменской, Кемеровской, Кировской, Самарской областей из Республик Татарстан, Коми, Башкортостан, Карелия, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

В этом году в связи с обострившейся ситуацией из-за пандемии — вирусом COVID-19, в целях заботы о здоровье людей и усиления мер социальной защиты было принято решение отборочный этап конкурса провести дистанционно по видео — материалам.

21 ноября в город Екатеринбург будут приглашаться руководители прошедших на второй тур коллективов. В этот день будут просматриваться материалы, определены победители, пройдут мастер-классы по татарским танцам и награждение победителей.

Имена победителей и лучшие видеоматериалы с выступлениями участников будут транслироваться в заключительном этапе, 22 ноября в Интернете на сайте Свердловского государственного областного дворца народного творчества, Постоянного Представительства Республики Татарстан в Свердловской области и на сайте уральских татар.

Постоянное представительство РТ в Свердловской области,