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Татарстанский фильм «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») снимают в Казанском аэропорту

Татарстанский фильм «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») снимают в Казанском аэропорту

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 22.08.2020 0 5

В эти дни в Казанском аэропорту команда татарстанского художественного фильма «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») отсняла необходимые для кино сцены.

Об этом в своем Instagram сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

Напомним, что режиссером картины выступает председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Съемки фильма начались еще в феврале 2020 года.

Еще в 2018 году режиссер рассказывал «Реальному времени» о планах снять эту ленту: «Фильм будет называться «Исянмесез», татары так здороваются. Смысл этого приветствия означает «Живы ли вы?». Сюжет простой и понятный, мне кажется, его поймут на территории всей страны, это не только о татарах, а вообще о семье».

realnoevremya.ru

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