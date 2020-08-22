Татарстанский фильм «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») снимают в Казанском аэропорту

В эти дни в Казанском аэропорту команда татарстанского художественного фильма «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») отсняла необходимые для кино сцены.

Об этом в своем Instagram сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Адель Гатауллин.

Напомним, что режиссером картины выступает председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Съемки фильма начались еще в феврале 2020 года.

Еще в 2018 году режиссер рассказывал «Реальному времени» о планах снять эту ленту: «Фильм будет называться «Исянмесез», татары так здороваются. Смысл этого приветствия означает «Живы ли вы?». Сюжет простой и понятный, мне кажется, его поймут на территории всей страны, это не только о татарах, а вообще о семье».

realnoevremya.ru