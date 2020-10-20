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25-31 октября — Дни татарской культуры в Новосибирске

25-31 октября — Дни татарской культуры в Новосибирске

в Новости, Слайдер, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 20.10.2020 0 10

С 25 по 31 октября 2020 года в городе Новосибирск пройдут Дни татарской культуры, приуроченные к 30-летнему юбилею ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр» и 100-летию образования ТАССР.

Программа мероприятия включает в себя торжественное открытие Дней татарской культуры, экскурс в историю татар Новосибирской области, праздник «Чәкчәк бәйрәме», «Встречи в Татарском Доме» (занятия по татарскому языку, танцу, вокалу), творческие мастер-классы, Юбилейный концерт и многое другое.

В рамках Дней татарской культуры планируются и и Дни татарского кино.

Организаторами мероприятия выступили Новосибирский областной татарский культурный центр, а также Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Исполкома Всемирного конгресса татар, Федеральной национально-культурной автономии татар.

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