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25-31 октября — ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ в Новосибирске

25-31 октября — ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ в Новосибирске

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 19.10.2020 0 5

С 25 по 31 октября в г.Новосибирске пройдут Дни татарской культуры.

25 октября в 12.00 по адресу ул. Алейская, 16 пройдёт торжественное открытие и состоится праздник «Чак-чак байраме» (подробная информация с мероприятиями в этот день будет скоро выставлена)

Всю неделю Вас будут ждать различные татарские мероприятия: мастер-классы, литературно-музыкальный вечер, кинопоказы от Татаркино, интеллектуально-развлекательная игра «Мин белям» и многое другое, — обещает Новосибирский областной татарский культурный центр.

А завершатся ДНИ татарской культуры 31 октября Юбилейным концертом, в честь празднования 30-летнего Юбилея ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», который состоится в 14.00 в КТЦ Евразия (Селезнева, 46).

tatarseber.ru

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