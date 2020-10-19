25-31 октября — ДНИ ТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ в Новосибирске

С 25 по 31 октября в г.Новосибирске пройдут Дни татарской культуры.

25 октября в 12.00 по адресу ул. Алейская, 16 пройдёт торжественное открытие и состоится праздник «Чак-чак байраме» (подробная информация с мероприятиями в этот день будет скоро выставлена)

Всю неделю Вас будут ждать различные татарские мероприятия: мастер-классы, литературно-музыкальный вечер, кинопоказы от Татаркино, интеллектуально-развлекательная игра «Мин белям» и многое другое, — обещает Новосибирский областной татарский культурный центр.

А завершатся ДНИ татарской культуры 31 октября Юбилейным концертом, в честь празднования 30-летнего Юбилея ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр», который состоится в 14.00 в КТЦ Евразия (Селезнева, 46).

tatarseber.ru