25 марта — день официального вступления Рустама Минниханова в должность Президента РТ

10 лет назад Рустам Нургалиевич Минниханов официально вступил в должность Президента Республики Татарстан. Прошедшее десятилетие запомнится как эпоха напряженного созидательного труда, серьезных мер по обновлению и укреплению Российской Федерации, в которой Татарстан показывает себя в качестве авторитетного лидирующего региона с новаторским характером, с традициями трудолюбия, смекалки, целеустремленности и другим качествам, свойственным народу Республики Татарстан. В этом проявились деловые и лидерские качества Р.Н.Минниханова как руководителя, пользующего авторитетом среди татар всей России и мира. Президент Татарстана постоянно заботится о сохранении и развитии самобытной татарской культуры, раскрытии духовного и творческого потенциала соотечественников, живущих в регионах России, увеличению их вклада в процветание родной страны. За эти году как никогда укрепились деловые и научно-культурные связи Татарстана с регионами проживания российских татар.

Давайте пролистаем страницы истории этого десятилетия и вспомним некоторые важные события прошедшего десятилетия.

В мае 2010 года в селе Алькино Самарской области впервые был организован Всероссийский сельский Сабантуй. Участие Президента республики в этом мероприятии, прошедшем за пределами Татарстана, стало большим событием для собравшихся гостей праздника. Этот факт показал, что Рустам Минниханов выражает особое отношение к традиционному татарскому празднику. В дальнейшем Президент Татарстана стал постоянным гостем Федеральных Сабантуев, которые проводятся с 2001 года. В 2014 году при поддержке Рустама Минниханова состоялся первый европейский Сабантуй, а в 2017 году «Сабантуй на реке Ик».

Президент Татарстана активно интересуется жизнью наших соотечественников, доказательством чего является его участие в Форуме «Деловые партнеры Татарстана», «Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел», «Форум татарских религиозных деятелей», «Всемирный форум татарской молодежи» и других крупных мероприятиях, организованных Всемирным конгрессом татар. Он с удовольствием участвовал в них в качестве почетного гостя и приветствовал наших соотечественников.

Продолжая политику, проводимую первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, Рустам Минниханов уделял большое внимание экономике и торговле, культуре, спорту, информационным технологиям и другим отраслям. Проведение в Татарстане экономических, религиозных, спортивных мероприятий мирового значения также свидетельствует о правильной политике руководства республики.

Десятки миллионов наших соотечественников, живущих по всему миру, воспринимают Рустама Минниханова не только как Президента Татарстана, но и как Президента всех татар. Поэтому во время деловых поездок за рубеж, в том числе и за пределы Татарстана Рустам Минниханов регулярно встречается с активом местных татарских организаций и старается всячески им помочь. За это10 лет назад Рустам Нургалиевич Минниханов официально вступил в должность Президента Республики Татарстан. Прошедшее десятилетие запомнится как эпоха напряженного созидательного труда, серьезных мер по обновлению и укреплению Российской Федерации, в которой Татарстан показывает себя в качестве авторитетного лидирующего региона с новаторским характером, с традициями трудолюбия, смекалки, целеустремленности и другим качествам, свойственным народу Республики Татарстан. В этом проявились деловые и лидерские качества Р.Н.Минниханова как руководителя, пользующего авторитетом среди татар всей России и мира. Президент Татарстана постоянно заботится о сохранении и развитии самобытной татарской культуры, раскрытии духовного и творческого потенциала соотечественников, живущих в регионах России, увеличению их вклада в процветание родной страны. За эти году как никогда укрепились деловые и научно-культурные связи Татарстана с регионами проживания российских татар.

Давайте пролистаем страницы истории этого десятилетия и вспомним некоторые важные события прошедшего десятилетия.

В мае 2010 года в селе Алькино Самарской области впервые был организован Всероссийский сельский Сабантуй. Участие Президента республики в этом мероприятии, прошедшем за пределами Татарстана, стало большим событием для собравшихся гостей праздника. Этот факт показал, что Рустам Минниханов выражает особое отношение к традиционному татарскому празднику. В дальнейшем Президент Татарстана стал постоянным гостем Федеральных Сабантуев, которые проводятся с 2001 года. В 2014 году при поддержке Рустама Минниханова состоялся первый европейский Сабантуй, а в 2017 году «Сабантуй на реке Ик».

Президент Татарстана активно интересуется жизнью наших соотечественников, доказательством чего является его участие в Форуме «Деловые партнеры Татарстана», «Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел», «Форум татарских религиозных деятелей», «Всемирный форум татарской молодежи» и других крупных мероприятиях, организованных Всемирным конгрессом татар. Он с удовольствием участвовал в них в качестве почетного гостя и приветствовал наших соотечественников.

Продолжая политику, проводимую первым Президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым, Рустам Минниханов уделял большое внимание экономике и торговле, культуре, спорту, информационным технологиям и другим отраслям. Проведение в Татарстане экономических, религиозных, спортивных мероприятий мирового значения также свидетельствует о правильной политике руководства республики.

Десятки миллионов наших соотечественников, живущих по всему миру, воспринимают Рустама Минниханова не только как Президента Татарстана, но и как Президента всех татар. Поэтому во время деловых поездок за рубеж, в том числе и за пределы Татарстана Рустам Минниханов регулярно встречается с активом местных татарских организаций и старается всячески им помочь. За это наши соотечественники выражают благодарность Президенту.

В последние годы при поддержке Правительства Татарстана и Рустама Минниханова “Татарской школе искусств г. Семей” Казахстана было предоставлено новое здание, реконструировано здание музея Фатиха Карима, расположенное в Бижбулякском районе Башкортостана, в г. Уфа перед театром «Нур» был установлен памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, а накануне открыт офис представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане.

Стоит отметить, что в 2019 году при поддержке Президента Республики Татарстан было отремонтировано и здание Всемирного конгресса татар, которое является штаб-квартирой татарского народа.

В последние годы при поддержке Правительства Татарстана и Рустама Минниханова “Татарской школе искусств г. Семей” Казахстана было предоставлено новое здание, реконструировано здание музея Фатиха Карима, расположенное в Бижбулякском районе Башкортостана, в г. Уфа перед театром «Нур» был установлен памятник великому татарскому поэту Габдулле Тукаю, а накануне открыт офис представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане.

Стоит отметить, что в 2019 году при поддержке Президента Республики Татарстан было отремонтировано и здание Всемирного конгресса татар, которое является штаб-квартирой татарского народа.