25 мая – день рождения представительства Республики Татарстан в Свердловской области

25 мая 1996 года был подписан Указ Президента Республики Татарстан об
учреждении Постоянного представительства Республики Татарстан в
Свердловской области с одновременным выполнением функции
регионального Представительства на Урале (Курганская, Свердловская,
Челябинская области, Пермский край).
Представительство – постоянно действующий исполнительный орган
государственной власти Республики Татарстан в форме государственного
учреждения. Основной целью деятельности Постпредства является
реализация государственной политики Республики Татарстан на Урале,
содействие установлению, развитию и расширению торгово-экономических,
научно-технических, культурных и гуманитарных связей между Республикой
Татарстан и субъектами РФ Уральского региона.