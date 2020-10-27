28-29 октября: Дни татарского кино в кинозале «Синема» в Новосибирске

Целью проведения Дней татарского кино является приобщение зрителя к татарскому национальному кино, пропаганда татарского языка и культуры, воспитание чувства национальной гордости и культуры межнационального общения, развитие культурных связей между регионами.

Сегодня в Татарстане производятся фильмы во многих современных жанрах, начиная с экранизаций литературной классики, заканчивая артхаусом.

Фильмы представят представитель ГБУК РТ «Татаркино» Байрамова Эльмира и главный герой фильма «Остазбикә», актер Альметьевского драматического театра – Динар Хуснутдинов.

Все фильмы на языке оригинала с русскими субтитрами.

28 октября, 15:00: «Остазбикә» 16+ (2019, 26 мин.). Режиссёр: Ренат Каримов- Сайга, «Нигез йорт» 6+ (2018, 28 мин.). Режиссёр: Насур Юрушбаев

29 октября, 15:00: «Апипа» 12+ (2019, 100 мин.). Режиссер: Ильшат Рахимбай

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