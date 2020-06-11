34 года назад открылись двери Литературного музея Г. Тукая. В честь праздника в 14:00 часов Литературный музей Г.Тукая проводит онлайн-экскурсию «Музейный рейтинг звезды», посвященную еще одной памятной дате, 70-летию со дня рождения первого директора Литературного музея Г. Тукая, ученого, журналиста-публициста, педагога, музейного и общественного деятеля Гусмана Хабибуллина.

Когда произносится «Литературный музей Г. Тукая», то называют, несомненно, первого директора музея, самого вдохновленного Тукаем среди создателей музея – Гусмана Хабибуллина.

Подготовка к юбилею первого директора началась почти год назад: за это время изучили литературу, воспоминания, музейные документы, материалы и фотоархив, связанный с ним. Подготовлена статья о Хабибуллине для «Энциклопедии литературных музеев России» и статья о нем для журнала «Казан утлары» («Огни Казани»).

Юбилей Гусмана Хабибуллина в музее будет отмечаться в формате онлайн-экскурсии «Музейный рейтинг звезды» с участием его супруги Рамзии Рахматулловны, дочерей Айгуль, Айсылу и Алсу, которые стали филологами, каждая по-своему продолжает традиции отца и хранит память о нем. Зрители во время экскурсии узнают о жизни и многогранной деятельности Г. Хабибуллина, о тех страницах судьбы, когда создавался музей Г. Тукая, о мемориальных экспонатах, связанных лично с именем первого директора музея.

Только во время онлайн-экскурсии посетители увидят документы, фотографии и личные вещи Гусмана Хабибуллина из семейного архива.

Экскурсию можно посмотреть на странице Литературного музея Г. Тукая в Instagram: https://www.instagram.com/muztukay/

tatmuseum.ru