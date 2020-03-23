«49 суток в открытом океане без воды и еды»: ТНВ о подвиге Асхата Зиганшина

Асхат Зиганшин — младший сержант военно-строительных частей СССР, один из членов экипажа самоходной баржи Т-36, которая 49 дней дрейфовала в Тихом океане в 1960 году. Кавалер ордена Красной Звезды, почётный гражданин Сан-Франциско, почётный житель Стрельны.

Сегодня об этом вспомнят, увы, лишь единицы. А тогда в шестидесятых — популярность этой четверки была сравнима с «Ливерпульской» (муз. группа «The Beatles»), а сам Зиганшин, конечно, не конкурировал, но был известен не меньше чем Юрий Гагарин.

Итак, на дрейфующей барже оказались татарин, два украинца и русский. С этой фразы часто начинаются анекдоты, но именно так началась и одиссея Асхата Зиганшина.

На Куриллах началась одна из самых громких одиссей XX века. Разумеется, унесенных ветром искали, но мало кто сомневался баржа Т-36 выдержит океанский шторм.

16 ложек крупы, буханка хлеба, вода и немного картофеля оказавшиеся на борту быстро закончились, но солдаты до последнего боролись за жизнь. 12 дней – они ели только кожу и мыло.

Об «Унесенных ветром» смотрите подробнее в специальном проекте программы «Неделя в 100-летии» в программе «7 дней» на ТНВ.

tnv.ru